اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار

اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد، ان أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس السبت.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 148900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 148800 دينار مقابل 100 دولار.

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