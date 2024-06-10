اليوم..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار

اليوم..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاثنين، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 146750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار يوم أمس الأحد 146250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 145750 ديناراً لكل 100 دولار.وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 146600 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 146500  دينار مقابل 100 دولار.

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