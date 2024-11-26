اليوم..اسعار صرف الدولار ترواح مكانها

اليوم..اسعار صرف الدولار ترواح مكانها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150250 دينارا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها أمس الاثنين.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا لكل 100 دولار.أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار انخفاضا في محلات الصيرفة سعر البيع 150100 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

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