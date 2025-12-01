اليوم..اسعار صرف الدولار ما زالت مرتفعة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأثنين، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم أمس الأحد 142200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشارالمراسل، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.