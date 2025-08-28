اليوم ..اسعار صرف الدولار=143250 ديناراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الخميس، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142200 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 141850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141800 دينار مقابل 100 دولار.