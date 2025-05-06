اليوم..اسعار صرف الدولار=145000 ديناراً

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب سابق: الاحتلال التركي للعراق بسبب ضعف حكومة السوداني
وزير الداخلية:المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة ولايوجد تواصل بشأن تأمين حضور الشرع إلى بغداد
مجلس الذهب العالمي:(162.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
نائب:ملف المياه لدى السوداني اسبقية متأخرة في مباحثاته مع تركيا!
السوداني يرجو من أبن سلمان وأبن زايد التوسط له لدى ترامب مقابل ولاية ثانية له
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب ولائي:سنجعل الحشد وزارة ونحل الجيش من خلال دمجه بالحشد لخدمة مشروع المقاومة الإسلامية
القانونية النيابية: العمر التشريعي والرقابي للبرلمان ” أنتهى”
مصدر أمني: تعزيزات عسكرية تركية مكثفة تصل معسكرها الكبير في بعشيقة
نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية
كتلة نيابية: يجب محاسبة السوداني ومن باع قناة خور عبد الله العراقية للكويت مقابل رشا
-
- اذاعة INN