اليوم ..افتتاح أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي

اليوم ..افتتاح أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، أن “اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي يقر برنامج عمل دورته الحالية”.وأكد عبد الله، وفق البيان: “استمرار العراق لتقديم المساعدات الإنسانية وتضامنه مع دولة سوريا والمساهمة من أجل التخفيف من آثار كارثة الزلزال والاستجابة السريعة لمساعدة المتضررين”.وجاء بحسب وثائق صادرة من الدائرة الإعلامية للبرلمان، أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية المشاركين في اجتماع الدورة الثلاثين الاستثنائية:

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