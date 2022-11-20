اليوم ..افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم

اليوم ..افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يقص منتخب قطر شريط منافسات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، على أرضه ووسط جماهيره، بمواجهة منتخب الإكوادور، والمقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت بغداد، على ستاد “البيت” بمدينة الخور.ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذي يقام فى العالم العربي، والثاني الذى يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.وتعد هذه هي المشاركة الأولى للمنتخب القطري في نهائيات كأس العالم، وقد تأهل باعتباره ممثل البلد المضيف.ويشارك في النهائيات 32 منتخباً وتستمر البطولة حتى 18 من كانون الاول المقبل، وتشهد خلال هذه الفترة إقامة 64 مباراة في مختلف الأدوار في 8 استادات شيدت خصوصا لاحتضان مباريات المونديال.

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