اليوم..افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز

اليوم..افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تشهد محافظتي بغداد وزاخو، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد، افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2020-2021 الذي يتواصل فيه غياب الجمهور من التواجد على المدرجات بسبب تفشي جائحة كورونا.حيث  يستقبل فريق الكرخ عاشر الترتيب برصيد 28 نقطة على ملعب الساحر أحمد راضي، ضيفه فريق السماوة صاحب المركز الاخير برصيده 18 نقطة في مباراة يتطلع فيها الكناري الى الظفر بنقاط اللقاء والتقدّم الى المركز الثامن مستغلاً حالة النتائج السلبية التي مرّ بها منافسه التي أدّت الى احتلاله المركز العشرين وبات على اثرها من أبرز المرشّحين للهبوط الى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل. بحسب الوكالة الرسمية.وفي المباراة الثانية يحل فريق الطلبة السابع عشر برصيد 21 نقطة ضيفاً على فريق زاخو صاحب المركز الثامن، بـ 31 نقطة على ملعب زاخو الدولي في لقاء متكافئ للطرفين يتمنّى منه الأخير العودة الى سكّة الانتصارات من جديد تحت قيادة المدرب سامي بحت .وتستمر المنافسات يوم غد الأثنين حيث يواجه فريق النفط على ملعب نادي التاجي الرياضي فريق القاسم، ويلاعب فريق القوة الجوية المتصدّر مضيفه فريق أمانة بغداد في ملعب بغداد ،ويلتقي فريق الشرطة الوصيف مع ضيفه فريق الديوانية في مباراة مثيرة في ملعب الشعب الدولي، ويشهد ملعب ميسان الدولي بمدينة العمارة لقاءً نارياً بين فريق النجف ومضيّفه نفط ميسان.

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