اليوم..البنك المركزي يعلن عن بيع (200) مليون دولاراً لمصارف أحزاب الفساد

اليوم..البنك المركزي يعلن عن بيع (200) مليون دولاراً لمصارف أحزاب الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارتفعت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، اليوم الاربعاء، فيما سجلت الحوالات الخارجية من الدولار أكثر من 138 مليون دولار.وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.01 % لتصل إلى 200 مليون، و 535 الفا و 642 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.وذهبت المشتريات البالغة 138 مليوناً و 225 الفا و 642 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 62 مليوناً و 310 ألف دولار بشكل نقدي.هذا وقام 24 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 273 شركة توسط. 

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