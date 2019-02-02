اليوم..الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم

اليوم..الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تبدأ اليوم أحداث ووقائع الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2018-2019، والذي يتصدره ويسيطر عليه في المواسم السبع الماضية فريق نادي يوفنتوس.اليوم سنشاهد 3 مباريات قوية الأولى ستكون خاصة بمنطقة الهبوط، والثاني سيكون بين الوصيف وفريق سامبدوريا مفاجأة هذا الموسم وصاحب المركز السادس والثالثة بين المتصدر يوفنتوس ضد فريق بارما.وستكون المباراة الأولى بين إيمبولي وكييفو فيرونا حيث يسعى الضيوف لتحقيق فوز ثاني لهم هذا الموسم حيث في حالة خسارتهم سيضمنون بنسبة كبيرة الهبوط للدرجة الثانية، بينما يحتل إيمبولي المركز السابع عشر.وفي المباراة الثانية سيستقبل نابولي، فريق سامبدوريا صاحب المركز السادس والذي يمتلك هداف النسخة الحالية للبطولة وهو فابيو كوالياريلا صاحب ال16 هدفاً ونجم نابولي السابق.وفي الختام يسعى يوفنتوس لمصالحة جماهيره الكبيرة بعد الخروج المفاجئ من بطولة كأس إيطاليا بنتيجة كبيرة وهي ثلاثية نظيفة بعد حققت السيدة العجوز لقب بطولة كأس إيطاليا في المواسم الثلاث الماضية.وإليكم جدول مباريات اليوم السبت من الدوري الإيطالي حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد :
إيمبولي × كييفو فيرونا.. الساعة 5 عصراً
نابولي × سامبدوريا.. الساعة 8 مساءً
يوفنتوس × بارما.. الساعة 10:30 مساءً.

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