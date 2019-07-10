اليوم ..الحكيم والفياض في أنقرة

اليوم ..الحكيم والفياض في أنقرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية التركية ، الاربعاء، أن وفدا عراقيا سيقوم هذا اليوم بزيارة انقره لاجراء محادثات ثنائية .ونقلت موقع حريت ديلي نيوز التركية في خبر عن بيان الخارجية التركية إن ” الوفد العراقي سيضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الامن الوطني سيصل الى انقرة هذا اليوم لاجراء المحادثات”.واضاف أنه ” وخلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تركيا في 15 آيار الماضي تم التوصل الى تفاهم للبدء في العمل على وضع وثيقة مشتركة في مجال التعاون العسكري والامني “، فيما لم يذكر  البيان مزيدا من التفاصيل عن الزيارة . 

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