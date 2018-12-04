اليوم..الدولار يرتفع من جديد أمام الدينار العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، إرتفاعاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1198 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألفاً و800 دينار للمائة دولار، بعد ان كان أمس عند 1196 ديناراً للدولار الواحد. أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار. وسعر الشراء للدولار 1192.5 دنانير، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار. أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}: اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.85 دولار الباوند السعر العالمي: 100 باون = 127.43 دولار الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 524.10 ليرة تركية سعر أونصة الذهب عالمياً = 1238.10 دولار سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 62.31 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 53.51 دولار.