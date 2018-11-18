اليوم..الرئيس العراقي يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية للعربية السعودية

اليوم..الرئيس العراقي يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية للعربية السعودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض بعد اختتام زيارته في طهران.وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح غادر طهران، صباح اليوم، في ختام زيارة رسمية ناجحة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متجهاً إلى الرياض في إطار زيارة رسمية بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية”.وأضافت الرئاسة، أن “الرئيس والوفد المرافق له أجرى، يوم أمس، في طهران عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع المرشد الأعلى آية الله العظمى علي الخامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني وكبار المسؤولين الإيرانيين”.وتابعت، أنه “جرى خلالها التأكيد على أهمية مواصلة الجهود والعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين والشعبين، بما يعزز المصالح المشتركة، كما تم التأكيد على أهمية استقرار وأمن المنطقة لصالح تقدم جميع بلدانها”.وأشارت الرئاسة، إلى أن “هذه الزيارات إلى الدول المجاورة تأتي ضمن جهود العمل لإرساء أفضل العلاقات مع جميع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة وبما يحفظ استقلال وسيادة الدول ويوفر فرص التعاون والتفاهم من أجل أمن وسلام البلدان والمنطقة وتقدمها”.

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