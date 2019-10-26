اليوم السبت..إصابات قاتلة لمتظاهري ساحة التحرير من قبل قوات عبد المهدي!

اليوم السبت..إصابات قاتلة لمتظاهري ساحة التحرير من قبل قوات عبد المهدي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مراسل شبكة أخبار العراق، السبت، بإصابة متظاهري التحرير وسط بغداد، بمناطق خطرة من الجسم بسبب توجيه القنابل المسيلة للدموع عليهم بشكل مباشر.وقال المراسل، إن “العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، اصيبوا بمناطق الرأس والصدر والقدم بسبب قيام القوات الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع والصوتية بشكل مباشر عليهم”.وتشهد بغداد والمحافظات الجنوبية، موجة احتجاجات عارمة اسفرت عن استشهاد 42 متظاهرا وإصابة أكثر من ألفين شخص بينهم رجال أمن، فضلا عن حرق مقرات تابعة للأحزاب السياسية.

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