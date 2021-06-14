اليوم..السويد واسبانيا على ملعب “لا كارتوخا”

اليوم..السويد واسبانيا على ملعب “لا كارتوخا”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يحتضن ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب إسبانيا ونظيره السويدي، مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لبطولة “يورو 2020″، والتي تضم بجانبهما منتخبي بولندا وسلوفاكيا.ويشارك المنتخب الإسباني في أمم أوروبا للمرة الحادية عشر بالتاريخ والسابعة على التوالي، حيث نجح منذ ظهوره الأول في البطولة بالتتويج باللقب 3 مرات نسخ 1964 و2008 و2012 ليتقاسم صدارة قائمة الأكثر تتويجا باللقب متساويا مع ألمانيا، فيما حل وصيفا مرة واحدة عام 1984.وسيطر تفشي وباء كورونا بين اللاعبين على التحضيرات الأخيرة للمنتخب الإسباني داخل المعسكر، بعد إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، ثم اكتشاف الحالة الثانية بين صفوف اللاروخا بإصابة دييجو لورينتي مدافع ليدز يونايتد الإنجليزي قبل أن يعود الأخير بعد تعافيه من الفيروس بعد أن جاءت آخر 4 مسحات له بنتيجة سلبية.وخاض المنتخب الإسباني بقيادة مدربه لويس إنريكي مواجهتين وديتين في التحضير لأمم أوروبا، حيث تعادل سلبيا مع نظيره البرتغالي، قبل أن يكتسح ليتوانيا برباعية دون مقابل.في المقابل، يسجل منتخب السويد ظهوره بكأس الأمم الأوروبية للمرة السابعة بتاريخه والسادسة على التوالي، وكانت أبرز إنجازاته هو الظهور في الدور نصف النهائي للبطولة مرة واحدة نسخة 1992.ويخوض المنتخب السويدي منافسات يورو 2020 في غياب قائده ونجمه الأول زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، بسبب معاناته من الإصابة.وتأهل المنتخبين الإسباني والسويدي لمنافسات يورو 2020 بعدما تقابلا وجها لوجه بالتصفيات بالمجموعة السادسة، حيث تصدر الماتدور الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن “أحفاد الفايكنغ” صاحب المركز الثاني، علما بأن اللاروخا حقق الفوز على منافسه في التصفيات بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما بالمواجهة الثانية. 

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