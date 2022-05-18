اليوم..السويد وفنلندا يقدمان طلب الإنضمام رسميا إلى حلف الناتو

اليوم..السويد وفنلندا يقدمان طلب الإنضمام رسميا إلى حلف الناتو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، الاربعاء، إن السويد وفنلندا سيطلبان الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء.وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في العاصمة السويدية “في السويد وفنلندا نتفق أيضا على السير جنبا إلى جنب خلال هذه العملية برمتها، وسنقدم اليوم (الأربعاء) الطلب معا”.

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