اليوم ..الشعب الكيني يختار رئيساً وبرلماناً جديداً للبلاد

اليوم ..الشعب الكيني يختار رئيساً وبرلماناً جديداً للبلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – بدأ الكينيون، التصويت لاختيار أعضاء البرلمان ورئيس جديد للبلاد، إذ يتنحى الرئيس أوهورو كينياتا عن رئاسة كينيا صاحبة أقوى اقتصاد في شرق أفريقيا بعد وصوله إلى المدة القصوى لوجوده على رأس السلطة والمحددة بفترتين رئاسيتين.وبحسب وكالة الأنباء الكينية، يتنافس مرشحان رئيسيان على المقعد الرئاسي، وهما ليسا من الوجوه الجديدة، إذ أن وليام روتو (55 عاماً) هو نائب كينياتا منذ 9 أعوام، أما رايلا أودينجا (77 عاماً) فهو زعيم معارض مخضرم يخوض المنافسة هذه المرة بتأييد من كينياتا كذلك، رغم  وقوع خلاف بين الرجلين.ويراقب كثيرون من خارج البلاد هذه الانتخابات عن كثب إذ أن كينيا دولة مستقرة في منطقة مضطربة، وهي حليف غربي وثيق يستضيف المقر الإقليمي لشركتي ألفابت وفيزا وعدد من المؤسسات الدولية. 

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