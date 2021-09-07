اليوم..العراق وإيران في تصفيات كأس العالم

اليوم..العراق وإيران في تصفيات كأس العالم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تستمر منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق اليوم الجولة الثانية لتصفيات قارة آسيا اضافة الى مواجهات في اوروبا وافريقيا، وفيما يلي مواعيد مباريات قارة آسيا بضمنها مباراة منتخبنا الوطني ضد ايران، وبحسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد:
كوريا الجنوبية – لبنان الساعة 2 ظهرا
فيتنام – استراليا الساعة 3 ظهرا
الصين – اليابان الساعة 6 مساء
عمان – السعودية الساعة 7 مساء
سوريا – الامارات الساعة 7 مساء
العراق – ايران الساعة 9  مساء
أما ابرز مواجهات تصفيات قارة اوروبا  المؤهلة للمونديال فهي:
اذربيجان – البرتغال الساعة 7 مساء
ايرلندا – صربيا الساعة 9.45 مساء
فرنسا – فنلندا الساعة 9.45 مساء
هولندا – تركيا الساعة 9.45 مساء
كرواتيا – سلوفينيا الساعة 9.45 مساء
روسيا – مالطة الساعة 9.45 مساء.

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