اليوم ..العلاق باع أكثر من (225) مليون دولار لمصارف أحزاب إيران

اليوم ..العلاق باع أكثر من (225) مليون دولار لمصارف أحزاب إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا،  اليوم الأحد،أن ” محافظ البنك المركزي  الإطاريعلي العلاق باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 225 مليونا و 960 الفا و 570 دولارا لمصارف أحزاب إيران ، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 184 مليونا و60 الفا و 570 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 41 مليونا و900 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا عائدة لاحزاب ولائية ، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 193 شركة.

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