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- شبكة اخبار العراق
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اليوم..العلاق يبيع (200) مليون دولار لمصارف أحزاب الحشد لتهريبها إلى إيران
اللهيان:نشكر حكومة السوداني على تنفيذ كل رغبات إيران في العراق والمنطقة
الكاظمي في طهران لاستمالة مسؤوليها بالتدخل لغلق ملفات فساده وعودته إلى بغداد
الأحزاب التركمانية تطالب بـ”تخصيص” محافظتين لها
نائب:حسم مناقشة موازنة 2023 في منتصف شهر رمضان المقبل
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- عربية ودولية
بوتين:الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله
بايدن من كييف يقدم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار
روسيا تعلن عن زيادة إنتاجها لصواريخ ” فرط الصوتية”
الجيش الأمريكي يخصص مليار دولار لزيادة إنتاج قذائف مدفعية الميدان لصالح أوكرانيا
تركيا:ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 36187 شخصا
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم..العلاق يبيع (200) مليون دولار لمصارف أحزاب الحشد لتهريبها إلى إيران
اللهيان:نشكر حكومة السوداني على تنفيذ كل رغبات إيران في العراق والمنطقة
نائب:حسم مناقشة موازنة 2023 في منتصف شهر رمضان المقبل
شركة الهلال الإماراتية توقع (3)عقود لمدة(20)عاماً لإنتاج النفط والغاز في العراق
نائب:أرسلنا للسوداني ملفات فساد مطار النجف منذ أشهر ولم يتخذ أي إجراء بصددها
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- رياضية
سلة العراق تستعد للفوز على الإمارات
مدرب منتخب الشباب العراقي يعلن عن الأسماء النهائية للمشاركة في بطولة آسيا للشباب
مودريتش:مباراة ليفربول وريال مدريد من أفضل العروض في عالم كرة القدم
قطر عازمة على شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي
العملاق بايرن ميونخ استحق الفوز على جيرمان لتفوقه فنيا وتكتيكيا وبدنيا
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- تحقيقات
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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- منوعات
- صورة وتعليق
نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني
البنك المركزي يُلزم المصارف وشركات الصيرفة العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي بمختلف النشاطات المالية والاقتصادية
حسين: لم نذهب إلى واشنطن لمنع دخول الدولار إلى “الجارة إيران”!
منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
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- اذاعة INN