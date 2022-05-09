اليوم ..القوة الجوية أمام أمانة بغداد

اليوم ..القوة الجوية أمام أمانة بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يلتقي فريق القوة الجوية أمام أمانة بغداد اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة لحساب الأسبوع السادس والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم. ويسعى الصقور إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً من أجل الارتقاء للمركز الثالث كخطوة أولى، في حين يطمح صاحب الضيافة إلى أن لا يكون صيداً سهلا وتقديم أفضل مستوياته بهدف الخروج بنتيجة إيجابية.ويحتل فريق القوة الجوية المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز برصيد 51 نقطة، في حين يملك أمانة بغداد 34 نقطة في المركز 14.

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