اليوم..المباشرة بتدريبات المنتخب العراقي لكرة القدم

اليوم..المباشرة بتدريبات المنتخب العراقي لكرة القدم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن اتحاد الكرة العراقي، ان تدريبات المنتخب الوطنيّ العراقي ستكون اليوم السبت في الساعة الثامنة (20:00) مساءً في ملاعبِ التدريب (C) الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة.وبحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي ؛ أنه يسمح بالتواجدِ لمُختلفِ وسائل الإعلام في أول (15) دقيقةً من زمن الوحدة التدريبيّة. وذكرت إدارة المنتخب الوطنيّ؛ أن المكانَ الوحيد المسموح بالتَصويرِ فيه سيكون في التدريباتِ فقط، ويمنع التصويرُ وإجراء المقابلات في مقرِّ الإقامة أو في أي مكانٍ آخر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *