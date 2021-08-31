اليوم..المنتخب الأولمبي يلاعب الساحل الكويتي ودياً

اليوم..المنتخب الأولمبي يلاعب الساحل الكويتي ودياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة العراقي، الاثنين، عن خوض المنتخب الأولمبي، اليوم، مباراته الودية الثالثة في ختام معسكره التدريبي في مدينة ازميت التركية والذي أستمر لمدة عشرة ايام.وذكر بيان للتطبيعية، “ستكون المباراة الثالثة لمنتخبنا الاولمبي أمام نادي الساحل الكويتي اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصراً”.وخاض الاولمبي مباراتين وديتين الجمعة الماضي، امام منتخب ليبيا والتي خسرها بثلاثة اهداف لهدفين، بينما خسر المباراة الثانية أمام فريق نيغدة انادول التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث أشرك الملاك التدريبي جميع اللاعبين بواقع تشكيلة لكل مباراة.وسيغادر وفد منتخبنا الاولمبي، مساء الأربعاء المقبل، إلى الامارات لملاقاة منتخبها الاولمبي في الرابع والسادس من الشهر المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة. 

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