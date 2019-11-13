اليوم..المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الاوزبكي

اليوم..المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الاوزبكي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- سيواجة منتخب العراق الأولمبي، الأربعاء، نظيره الاوزبكي ببطولة دبي الدولية بكرة القدم وبمشاركة ثمانية منتخبات، العراق، اوزباكستان، كوريا الجنوبية، السعودية، سوريا، الامارات، البحرين والاردن.المباراة تقام عند الساعة الثانية و45 ظهرا وبنفس التوقيت يقام لقاء السعودية وكوريا الجنوبية، تعقبهما مباراتي سوريا والامارات والبحرين والاردن عند الساعة السادسة مساءً.يشار الى ان نظام البطولة تم على اساس اجراء كل منتخب اربع مباريات والفائز بها من يجمع اكثر النقاط، وتختتم في 19 تشرين الثاني الجاري

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