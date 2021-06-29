اليوم..المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الألماني

اليوم..المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الألماني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يخوض المنتخب الإنجليزي، في تمام السابعة مساء بتوقيت بغداد، اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الألماني، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.وتأهل المنتخب الإنجليزي لثمن نهائي يورو 2020 بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين على كرواتيا والتشيك بنفس النتيجة 1-0، بالإضافة إلى تعادل سلبي وحيد أمام اسكتلندا، وسجل هدفين فقط حملا توقيع رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي، ولم تستقبل شباكه أي هدف وهو المنتخب الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.في المقابل، حجز منتخب ألمانيا مقعده في دور الـ16 باليورو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة “مجموعة الموت” برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف فرنسا صاحب الصدارة برصيد6 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة فقط على منتخب البرتغال الثالث بنفس الرصيد من النقاط.وحققت الماكينات الألمانية بقيادة المدرب يواكيم لوف انتصارا وحيدا بدور المجموعات ضد البرتغال بنتيجة 4-2، فيما تعادلت مع المجر بصعوبة في الجولة الأخيرة 2-2، كما سجلت هزيمة وحيدة أمام منتخب فرنسا بهدف دون مقابل.وتحمل قمة الليلة المواجهة رقم 33 بين المنتخبين الألماني والإنجليزي، حيث حقق المانشافت الفوز في 15 مباراة سابقة بجميع البطولات، فيما كان الانتصار من نصيب الأسود الثلاثة 13 مرة، وانتهت 4 مواجهات فقط بينهما بالتعادل.وتقابل المنتخبان وجها لوجه في أمم أوروبا مرتين سابقتين، حققت ألمانيا الفوز بالمواجهة الأولى بركلات الترجيح 6-5 على ملعب ويمبلي بربع نهائي نسخة 1996، فيما نجح منتخب إنجلترا في الفوز بالمواجهة الأخرى بهدف دون مقابل في مرحلة المجموعات بنسخة 2000.وتعود آخر مواجهة جمعت منتخبا ألمانيا وإنجلترا في بطولة كبرى، إلى منافسات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حين تغلبت الماكينات بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ16. 

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