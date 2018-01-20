اليوم..المنتخب الاولمبي أمام امتحان صعب مع نظيره الفيتنامي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبحث المنتخب العراقي الأولمبي، عن الفوز على حساب المنتخب الفيتنامي، في لقاء قوي، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2018 تحت 23 عام، وذلك بلقاء قوي على أسود الرافدين، بالبطولة التي تقام علي الأراضي الصينية، فهل يتمكن المدرب عبدالغني شهد ولاعبيه من التأهل الى الدور قبل النهائي من البطولة، على حساب منتخب قوي لم يكن يتوقع الجميع أن يكون ضمن المنتخبات المتأهلة.ويسعى المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني عبدالغني شهد، الى إستغلال العامل البدني والمهاري في لقاءه أمام منتخب فيتنام، في الدور قبل النهائي، وتجاوزه، وقد شدد على لاعبيه، كيفية إختراق الدفاعات الفيتنامية، تفاديا لما حدث للمنتخب السوري أمام نفس المنتخب، حيث لم ينجح منتخب نسور قاسيون في إختراق الدفاعات، ولكن “شهد”، قام بتوضيح بعض النقاط الفنية الى لاعبيه.وتصدر الأولمبي العراقي فرق مجموعته الثالثة بـ( 7 نقاط ) من فوزين على ماليزيا باربعة اهداف مقابل هدف واحد، والاردن بهدف نظيف وتعادل امام السعودية.ويعول مدرب الاولمبي عبد الغني شهد على لاعب بيرسبولس الايراني بشار رسن اضافة الى لاعب الزوراء حسين علي.وسيلاقي المتأهل من لقاء اليوم الفريق القطري الذي تغلب يوم امس على شقيقه الفلسطيني بثلاثة اهداف مقابل هدفين، بالتالي اصبح ثاني الواصلين للدور نصف النهائي، بعد اوزبكستان التي حققت فوزا كبيرا على اليابان برباعية نظيفة لتنتظر الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا.وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد صعد عن جدارة وإستحقاق، بعد أن تصدر المجموعة الثالثة والتي ضمت كلا من منتخبات ماليزيا والسعودية والأردن، وفاز في اللقاء الأول علي ماليزيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم خرج بتعادل سلبي أمام الأخضر السعودي، ثم أقتنص بطاقة التأهل بشكل رسمي بعد الفوز علي النشامي بهدف دون رد.