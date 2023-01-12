اليوم..المنتخب العراقي أمام نظيره اليمني بأفضل حالاته

اليوم..المنتخب العراقي أمام نظيره اليمني بأفضل حالاته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأن مدير المنتخب الوطني مهدي كريم جماهير أسوُد الرافدين عن وضع لاعبي المنتخب، مؤكداً أن الجميع بخير ولا توجد إصابات مؤثرة بل إجراء بعض حالات الاستشفاء بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في مباراتهم السابقة أمام المنتخب السعودي وانتهت بثنائية بيضاء.وقال كريم لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “وضع المنتخب بصورة عامة جيد جداً، وخاض وحدتين تدريبيتين تركزتا بصورة خاصة على معالجة الأخطاء التي رافقت الأداء الأخير، وايضاً دراسة أسلوب المنتخب اليمني ومفاتيح لعب أبرز لاعبيه”.وأضاف كريم، أن “مباراتنا اليوم أمام اليمن لن تكون سهلة كما يتصورها البعض فالفريق اليمني قدم نفسه بصورة جيدة خلال المباراتين السابقتين ، وحصل على عدد من الفرص لو استغل نصفها لكان الحديث عن مستقبل المجموعة مختلفاً الآن”.وتابع كريم: “نتمنى عدم مواجهة بطل النسخة الأخيرة الأحمر البحريني في الدور نصف نهائي البطولة، كونه من الفرق المرشحة لإحراز اللقب”. 

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