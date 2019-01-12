اليوم ..المنتخب العراقي أمام نظيره اليمني

اليوم ..المنتخب العراقي أمام نظيره اليمني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره اليمني في ثاني مبارياته بدور المجموعات بكأس آسيا لكرة القدم بالامارات 2019.وقرر مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، بدء المباراة بخطة لعب 4-3-3 وبتشكيلة تتألف من:
حراسة المرمى: جلال حسن.
خط الدفاع: علي عدنان، احمد ابراهيم، ريبين سولاقا، علاء مهاوي.
خط الوسط: صفاء هادي، بشار رسن، همام طارق.
خط الهجوم: أحمد ياسين، مهند علي، حسين علي.
يذكر أن المباراة ستقام على استاد الشارقة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت بغداد.

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