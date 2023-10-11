اليوم..المنتخب العراقي لكرة الصالات يواجه نظيره الأوزبكستاني

اليوم..المنتخب العراقي لكرة الصالات يواجه نظيره الأوزبكستاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، اليوم الأربعاء، (11 تشرين الأول، 2023)، نظيره الأوزبكستاني ضمن تصفيات بطولة كأس آسيا.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ، أن “منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات يواجه اليوم الأربعاء، منتخب أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من تصفيات بطولة كأس آسيا التي تقام في مدينةِ فرغانة الأوزبكيّة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد، في قاعةِ مجمع سامو الرياضيّة”.

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