اليوم ..المواجهة بين العراق وإيران الإرهاب

اليوم ..المواجهة بين العراق وإيران الإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه منتخبنا الوطني بكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني على ملعب علي بن حمد آل خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة، ضمن الجولة الاخيرة للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم في قطر 2022 ، وآسيا في الامارات 2023.وخاض المنتخب العراق، مساء أمس الاثنين، آخر وحدة تدريبية له استعداداً لهذه المباراة التي تعدُّ من المواجهات القوية في قارة آسيا حيث انتهت نتيجة الذهاب بتغلب العراق على ايران بهدفين لهدف.ويسعى منتخبنا الوطني للحفاظ على صدارة المجموعة بينما يحاول المنتخب الإيراني الفوز للتأهل الى المرحلة المقبلة .ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة بينما يحتل المنتخب الإيراني وصافة نفس المجموعة برصيد 15 نقطة.هذا وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه أمس الاثنين، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمتابعة استعدادات المنتخب العراقي وتقديم ما يحتاجونه من دعم لتحقيق نتيجة إيجابية. 

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