اليوم.. المواجهة بين المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره العُماني في الدوحة

اليوم.. المواجهة بين المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره العُماني في الدوحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يخوض منتخبنا الأولمبي، في الساعة الـ11:30 من مساء اليوم الثلاثاء، مواجهته الأخيرة في بطولة الدوحة الدولية الودية عندما يقابل نظيره العماني في ملعب “حمد الكبير” بالدوحة لتحديد المركزين الخامس والسادس.وكان منتخبنا الأولمبي قد استهل مشاركته بانتصار عريض على فيتنام بثلاثة أهداف نظيفة، بينما خسر بمباراته الثانية، في الدقائق الأخيرة أمام كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء. 

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