اليوم ..المواجهة بين برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد

بغداد/شبكة أخبار العراق- يستضيف برشلونة مساء اليوم السبت، نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.ويتنافس الفريقان على صدارة الليجا التي يحتلها أتلتيكو برصيد 76 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث بـ 74 نقطة.وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، الكتلونية عن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وأتلتيكو في المباراة. وجائت التشكيلة كالاتي:

برشلونة..

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أراوخو – بيكيه – لينجليت

الوسط: ألبا – بيدري – بوسكيتس – دي يونج – دست

الهجوم: جريزمان – ميسي

أتلتيكو مدريد..

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: تريبير – سافيتش – خيمينيز – هيرموسو

الوسط: كوكي – كوندوجبيا – ليمار

الهجوم: يورينتي – سواريز – كاراسكو.

يذكر ان ريال مدريد قد يكون الطرف المستفيد من نتيجة مباراة اليوم سيما في حال تعادل الفريقين بأي نتيجة كانت، وفوز الاخير على إشبيلية في المباراة التي ستقام غدا الاحد، حيث سيرتقي الملكي صدارة الليغا.