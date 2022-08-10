اليوم..المواجهة بين ريال مدريد وفرانكفورت الألماني

اليوم..المواجهة بين ريال مدريد وفرانكفورت الألماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدأ ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بمباراة حاسمة على أول ألقاب الكرة الأوروبية هذا الموسم، وذلك عندما يلتقي نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.وستقام المباراة على الاستاد الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.ويلتقي ريال مدريد بتاريخه الأوروبي الحافل مع طموحات آينتراخت فرانكفورت على لقب النسخة الـ47 من كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد 62 عاماً من المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين في البطولات الأوروبية.وكان ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960، وفاز ريال مدريد 7-3 وقتها ليُتوَّج بلقب البطولة للنسخة الخامسة على التوالي في المسابقة.وأحرز آينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي لقب الدوري الأوروبي بعد 42 عاماً من الفوز بنفس اللقب ولكن بالمسمى القديم للبطولة كأس الاتحاد الأوروبي.ويخوض ريال مدريد مباراة كأس السوبر الأوروبي بعدما تُوج في الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر محققا رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على ليفربول الإنجليزي 1-0 في المباراة النهائية. 

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