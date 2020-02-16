اليوم..المواجهة بين ريال مدريد ونظيره سيلتا فيجو

اليوم..المواجهة بين ريال مدريد ونظيره سيلتا فيجو
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستضيف ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.كان ريال مدريد أنهى الجولة السابقة متصدراً لجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، على بعد 3 نقاط عن برشلونة الثاني، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المرتبة الـ17 برصيد 20 نقطة (بعيداً عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين فقط).ويعيش ريال مدريد أوقاتاً رائعة في الآونة الأخيرة، بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية، ثم انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من الغريم التقليدي، برشلونة، باستثمار سقوط البرسا على يد الخفافيش في لقاء ملعب مستايا.موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة،تنطلق المباراة في الساعة (00:00 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات)، و(23:00 بتوقيت السعودية)، و(22:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش).تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، بتعليق صوتلي لحفيظ دراجي.واستطاع فريق العاصمة الإسبانية تحقيق 7 انتصارات في آخر 8 مباريات لعبها في كل المسابقات، حيث انهزم فقط في مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد، في اللقاء الذي أشرك فيه المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، العديد من العناصر البديلة من أجل إراحة الأساسيين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *