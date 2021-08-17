اليوم..المواجهة بين فريقي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

اليوم..المواجهة بين فريقي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستضيف فريق بروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، بايرن ميونخ في لقاء كأس السوبر الألماني، علي ملعب “سيجنال إيدونا بارك”. في تمام الساعة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة بغداد.ويخوض فريق بروسيا دورتموند مباراة اليوم، بصفته حاملاً للقب كأس ألمانيا موسم 2020-2021، والذي توج به بعد أن تغلب على لايبزيج بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.فيما يلعب بايرن ميونخ اللقاء، حاملاً للقب الدوري الألماني، بعدما توج بالبطولة الموسم الماضي 2021، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف لايبزيج.ويحمل لقاء السوبر الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، عنوان “الثأر”، حيث يتطلع أسود الفيستفالي لقهر البافاري، ورد الاعتبار، وذلك بعد خسر النسخة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ويسعي دورتموند، لاستغلال الانتفاضة القوية التي افتتح بها مشوار الدوري الألماني، والفوز علي أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2، من أجل انتزاع اللقب السابع من بطولة السوبر الألماني.فيما يعيش بايرن ميونخ تحت قيادة يوليان ناجلسمان، فترة من عدم الاستقرار فنياً، حيث تعثر البافاري أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل 1-1 في بداية مشواره بالبوندسليغا.ويحمل فريق بايرن ميونخ في جعبته 8 ألقاب من بطولة السوبر الألماني، ويبحث عن اللقب التاسع أمام بروسيا دورتموند الليلة.ومن المقرر أن يحضر مباراة دورتموند ضد البايرن، 25 ألف متفرج في ملعب بروسيا، الـ “سيجنال إيدونا بارك”. 

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