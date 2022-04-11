اليوم.. المواجهة بين فريق القوة الجوية ومومباي الهندي

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وزارة النفط:وفد كردي في بغداد لبحث آلية تصدير النفط من الإقليم خارج قرار المحكمة الاتحادية!
إيران تعلن رسميا تعيين سفيراً جديداُ من قوات القدس في العراق
ائتلاف المالكي:التحالف الثلاثي ليس بصالح العراق
تحالف الفتح:رئاسة البرلمان وراء تعطيل تشكيل الحكومة !
حزب الفضيلة:لن نسمح بغلق المنافذ الحدودية مع إيران
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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