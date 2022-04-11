اليوم.. المواجهة بين فريق القوة الجوية ومومباي الهندي

اليوم.. المواجهة بين فريق القوة الجوية ومومباي الهندي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يخوض فريق القوة الجوية اليوم الاثنين، اختباره الثاني في دوري أبطال آسيا عندما يلاعب فريق مومباي سيتي الهندي في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت بغداد على ملعب الملك فهد الدولي.ويتطلع الصقور إلى مواصلة عروضه المميزة بهدف تحقيق الفوز والظفر بثلاث نقاط ثمينة تكون حافزاً له قبل مواجهة الشباب السعودي في الجولة المقبلة.ويعول ممثل كرتنا على خبرة لاعبيه من أجل حسم نتيجة اللقاء والمضي قدماً نحو المنافسة بقوة على صدارة المجموعة الثانية بعد ان حقق بداية مثالية عقب تغلبه على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد. 

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