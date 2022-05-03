اليوم .. المواجهة بين ليفربول وفياريال الإسباني

اليوم .. المواجهة بين ليفربول وفياريال الإسباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق فياريال الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.وتلعب مباراة ليفربول وفياريال في إسبانيا على ملعب “لا سيراميكا”، وذلك ضمن لقاءات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وكان ليفربول قد انتصر في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب “آنفيلد” الأسبوع الماضي، بهدفين نظيفين، حيث سجل ماني وإستوبينان هدفي الريدز.ليفربول فاز بجميع مبارياته الخمس خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، وسجل 15 هدفاً واستقبل خمسة أهداف فقط، وإن فاز في هذه المباراة فإن فريق يورجن كلوب كان سيكون قد لعب أكبر عدد من المباريات خارج أرضه مع الفوز في جميعها 100% ، وسيكون رقمًا قياسيًا لفريق في موسم واحد.تشكيل ليفربول المتوقع: حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا، خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.تشكيل فياريال المتوقع: حراسة المرمى: رولي، خط الدفاع: ألبيول، فويث، توريس، إستوبينان، خط الوسط: باريخو، كابو، كوكلين، لو سيلسو، خط الهجوم: ألكاسير، جروينفيلد.الفائز من هذه المباراة سوف يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ويلتقي المتأهل مع المتأهل من صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي. 

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