اليوم..انتهاء منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الكروي الممتاز

اليوم..انتهاء منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الكروي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تختتم اليوم الاحد، منافسات الجولة التاسعة عشر والمرحلة الأولى من الدوري الكروي الممتاز.وتحتضن ملاعب بغداد والمحافظات خمس مواجهات تتضمن الفرصة الأخيرة للأندية في المرحلة الأولى.ويستضيف فريق النفط، غريمه نفط البصرة على ملعب نادي التاجي في لقاء لن يخلو من الإثارة، حيث يخوض النفط المواجهة بعد رحيل نجمه المتميز محمد داود إلى نادي الشرطة فيما يسعى مدرب نفط البصرة عماد عودة لإعادة الفريق للمسار الصحيح، وجمع النفط 27 نقطة وضعته بالمركز السابع أما نفط البصرة فيحتل الترتيب الرابع عشر برصيد 20 نقطة.ويحتضن ملعب الشعب لقاء الشرطة الطامح لاستعادة الوصافة التي خطفها بشكل مؤقت الزوراء والصناعات الكهربائية متذيل الترتيب.ويدخل الشرطة المباراة بكامل نجومه، بينما مازال الصناعات الكهربائية ينتظر وصول ثلاثة من لاعبيه المحترفين الذين تعاقد معهم في الميركاتو الشتوي، ويمتلك الشرطة في رصيده 35 نقطة وضعته بالمركز الثالث فيما يحتل فريق الصناعات الكهربائية المركز الأخير برصيد 14 نقطة.وعلى ملعب (أحمد راضي) يستضيف الكرخ، أمانة بغداد في مباراة بغاية الأهمية، لتقارب رصيد الفريقين، حيث ستحسم نقاط المباراة موقعهما في لائحة الترتيب.الكرخ الذي صحح في المباراتين الأخيرتين مساره، سيواجه أمانة بغداد المتعثر القادم من خسارة أمام نفط ميسان، ويحتل الكرخ المركز العاشر برصيد 22 نقطة فيما يلاحقه بالمركز الحادي عشر أمانة بغداد برصيد 21 نقطة.وفي مباراة أخرى يستقبل نفط الوسط في ملعبه ستاد النجف الدولي فريق الميناء.ويبحث نفط الوسط عن أول انتصاراته مع المدرب الجديد عبد الغني شهد حيث تراجعت النتائج في الجولات الأخيرة وتراجع للمركز الخامس حاليا بينما تطور أداء الميناء منذ استلام عادل ناصر قيادة الفريق خلفا للمدرب الروماني تيتا.وجمع نفط الوسط 30 نقطة وضعته في المركز الخامس فيما يحتل الميناء المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.أما المباراة الأخيرة في الجولة فستجمع الجريح الطلبة والكهرباء على ملعب الشعب واللقاء مهم لفريق الطلبة الذي يعاني كثيرا هذا الموسم بسبب مشاكل مالية وإدارية.ولم يحقق المدرب الجديد لكرة الطلبة حسن أحمد، أي انتصار ويسعى لإنعاش الفريق بالابتعاد من المناطق المهددة بالهبوط، أما الكهرباء هو الآخر تراجع وتعثر في المباراة الماضية أمام النفط ويسعى للتعويض.ويقبع الكهرباء في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الطلبة المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة.

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