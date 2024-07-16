اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار

اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 149150 مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.أمّا في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا في محلات الصيرفة بسعر بيع بلغ 149150 دينارا مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

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