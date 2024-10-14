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العراق يشارك في اجتماعات الدورة (149) للإتحاد البرلماني الدولي
خبير بالطاقة:من المعيب على العراق استيراد الطاقة من الآخرين
السوداني للرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة:إنهاء عمل البعثة سيحقق الاستقلال السياسي للبلاد
السوداني:إيران ليست دولة جارة فقط بل هي حبيبة الحكومة والإطار
مصدر سياسي:السفارة الأمريكية وضعت تصريحات عراقجي في مختبر التحليل
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خبير بالطاقة:من المعيب على العراق استيراد الطاقة من الآخرين
اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
المالية النيابية تتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2025 الى (30) تريليون ديناراً
النقل النيابية:الفساد في وزارة النقل غير خاضع للمحاسبة والمساءلة لأن وزيرها من بدر
الخدمات النيابية:توجه حكومي لمعالجة ازمة السكن
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- رياضية
طاقم تحكيمي أوزبكستاني لقيادة مباراة منتخبي العراق وكوريا الجنوبية
معسكر تدريبي لسيدات العراق لكرة الطائرة في أربيل
الاتحاد الاسيوي يرفض طلب اتحاد الكرة العراقي بتغيير الملعب الذي تقام عليه المباراة مع كوريا الجنوبية
غداً..المنتخب العراقي يتوجه إلى كوريا الجنوبية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:كاساس مطمئن على المنتخب الوطني من حيث اللاعبين والبدلاء
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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النقل النيابية:الفساد في وزارة النقل غير خاضع للمحاسبة والمساءلة لأن وزيرها من بدر
نائب إطاري:لن نسمع لصوت الحق والكرامة وسنقر تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا وعبودية المرأة وتفكك الأسرة
بغداد في المرتبة الأولى عالميا بتلوث الهواء
البرلمان الأوروبي يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
مصدر حشدوي مسؤول:السوداني أبن الحشد وداعم له وينفي طلبه لقادة الحشد مغادرة العراق
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