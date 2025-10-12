اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد،إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس السبت 141650 ديناراً عراقيا مقابل 100 دولار.

ووفقا للمراسل، استقرت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141350 ديناراً، لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.