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مستشار حكومي: الشركات المصرية في العراق جاءت بتسهيل من السوداني
مقابل (25 الف دينار وفخذ دجاجة) تجمع بإشراف ميليشيا الحشد للحرب ضد سوريا
نائب سابق: استمرار تهريب النفط من قبل عائلتي بارزاني وطالباني بعلم السوداني
الإقليم: منظومتنا الكهربائية تعتمد على الغاز المنتج محليا
مصدر أمني: تحليق أي طائرة أمريكية فوق العراق تحتاج إلى موافقة الحكومة!
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مستشار حكومي: الشركات المصرية في العراق جاءت بتسهيل من السوداني
نائب سابق: استمرار تهريب النفط من قبل عائلتي بارزاني وطالباني بعلم السوداني
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
مصادر حكومية: مفاوضات لاستيراد الغاز من الجزائر
وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
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منتخب العراق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت
الخميس المقبل ..مباراة المنتخب العراقي ونظيره الياباني في كرة القدم الشاطئية
وصول المنتخب العراقي للبصرة استعداد لمواجهة نظيره الكويتي
فريق زاخو يتصدر فرق دوري نجوم العراق بـ 49 نقطة
المنتخب العراقي يحرز أربعة أوسمة ملونة في بطولة العالم “للكيك بوكسيغ”
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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مقابل (25 الف دينار وفخذ دجاجة) تجمع بإشراف ميليشيا الحشد للحرب ضد سوريا
الفياض:كل مسؤولي الحشد مليارديرية وبحله يرجع الجميع إلى الأرصفة التي جاءوا منها والحشد باقٍ تحت أمرة خامئني
الكروي: الاختلاف في توزيع حصص سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
مصدر إطاري:لايهمنا مستقبل العراق ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
العامري:سندافع عن إيران ومشروع المقاومة حتى الموت
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- اذاعة INN