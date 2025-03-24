اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار

اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ،الأثنين، إن أسعار الدولار انخفضت بالتزامن مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية اليوم الاثنين، وسجلت 147200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأحد 147300 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

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