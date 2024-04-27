اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار

اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،السبت، أن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146250 ديناراً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم الخميس الماضي 146700 دينار عراقي مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا، بينما بلغ الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار.أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أنه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محلات الصيرفة سعر البيع 146500 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 146200 دينار مقابل 100 دولار.

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