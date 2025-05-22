اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ،الخميس، أن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 142700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.