اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار

اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان، أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 140950 دينارا مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

