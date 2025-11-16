اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاحد، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 141400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 140950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.