اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاحد، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 142900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 141600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141450 ديناراً مقابل 100 دولار.