اليوم ..انطلاق القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة في مكة المكرمة

اليوم ..انطلاق القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة في مكة المكرمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستضيف مكة المكرمة اليوم الخميس، القمة الطارئة الرابعة عشرة. وأعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن تغطية أعمال القمم الثلاثة التي تستضيفهم مكة المكرمة، وهم القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين دعا إلى عقدهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ والقمة الإسلامية الاعتيادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأوردت وسائل إعلامية في تقرير خاص حول تسلسل القمم العربية منذ عام 1946، أن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة ستكون الثانية التي تعقد في المملكة بعد قمة الرياض التي عقدت عام 1976.وكانت أول قمة عربية طارئة “قمة أنشاص” قد عقدت في عهد الملك فاروق بمصر عام 1946 “بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا”.تلتها قمة بيروت عام 1956، فمصر مجددا عبر قمة القاهرة الطارئة عام 1970، فقمة الرياض الطارئة عام 1976، تلتها قمة فاس 1982، ثم قمة الدار البيضاء الطارئة عام 1985، وبعدها قمة عمّان الطارئة بالأردن عام 1987، ثم قمة الجزائر الطارئة عام 1988، تلتها مجددا قمة طارئة في الدار البيضاء بالمغرب عام 1989، فقمة بغداد الطارئة عام 1990، تلتها قمة القاهرة الطارئة في نفس العام 1990، وقمة أخرى مشابهة عام 2000، في حين تعقد القمة 14 في 30 مايو 2019 بمكة المكرمة في السعودية.وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلها عبر فريق مهني من الصحفيين والمصورين والتقنيين، أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين دعا إلى عقدهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ والقمة الإسلامية الاعتيادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة خلال الفترة من 26 – 25 رمضان 1440هـ.وأعدت “واس” خطة إعلامية لتغطية أعمال هذه القمم الثلاث منذ وقت مبكر من خلال التجهيز الفني والصحفي، وخصصت أيقونة على موقعها الإلكتروني الرسمي تشتمل على رصد جميع أعمال هذه القمم من أخبار وتقارير وصور تبث على مدار الساعة، مع تشكيل فريق عمل متنوع التخصصات من: المحررين، والمصورين، والفنيين، من مكاتب جدة ومكة المكرمة والمدينة والمنورة، يضم قرابة 50 محرر أخبار ومصور فوتوغرافي وفيديو يقومون بالأعمال المباشرة بالتغطية من أرض الحدث، بالإضافة إلى متابعة ما يرد عبر المراكز الإعلامية الأربعة التي أنشئت لأجل هذه القمم، يساندهم في البث الإخباري الآلي المكتب الرئيس في مدينة الرياض.وأوضح معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين أن “واس” أكملت جاهزيتها لتغطية أعمال القمم الثلاث في مكة المكرمة، وفق خطته الإعلامية التي ستشمل بعون الله تعالى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في إطار توجيهات معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدلله الشبانة.وأعرب معاليه عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الإعلام على الدعم الذي قدمه لوكالة الأنباء السعودية، حتى تؤدي مهمتها الصحفية بكل اقتدار بإذن الله، كما قدم معاليه الشكر لكل الجهات الحكومية التي تعاونت مع “واس” لكي تسهم في إيصال رسالتها الإعلامية وانتشارها عبر مختلف التقنيات المتاحة.وسيتولى فريق “واس” تغطية أعمال القمم الثلاث أولًا بأول من خلال الخبر والصورة، وإجراء مختلف فنون العمل الصحفي التي تجعل المتابع يطلع أكثر على تفاصيل هذه القمم، وسيجري بثها بخمس لغات أجنبية هي: الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، بالإضافة إلى بثها عبر حسابات “واس” الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي التي ستكون حاضرة بإذن الله تعالى على مدار الساعة في النقل للقمم لحظة بلحظة.

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